Arkadaşına ait kamyonun plakalarını çoğaltıp kendi araçlarına taktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kendi kamyonları trafikten çekildiği için kullanamayan R.V., arkadaşına ait kamyonun plakasını çoğaltıp kendi araçlarına takınca polis tarafından yakalandı.

Emirdağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri kamyonun plakasının, aynı renk 2 kamyonda da takılı olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı araştırmada, R.V.'nin kendisine ait kırmızı kamyonları trafikten çekildiği için kullanamadığı, arkadaşına ait trafikte olan aynı renk ve modeldeki kamyonun plakalarının sahtesini kendi kamyonlarına takarak kullandığı belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan R.V. resmi belgede sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliye ayrıca ilgili trafik kanunu kapsamında toplam 13 bin 374 TL ceza kesildi.

- Afyonkarahisar