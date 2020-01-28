Arkadaşına ait kimlikle hastaneye giden cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkadaşına ait kimlikle hastaneye giden cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Arkadaşına ait kimlikle hastaneye giden cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Aydın'da, hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, arkadaşına ait kimlikle hastanede tedavi olmak isterken gözaltına alındı.

Arkadaşına ait kimlikle hastaneye giden cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Aydın'da, hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, arkadaşına ait kimlikle hastanede tedavi olmak isterken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi U.D. (30) yaralanan baş parmağının tedavisi için Aydın Devlet Hastanesine gitti.

Burada kimlik bilgilerindeki tutarsızlıktan şüphelenen görevliler, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Hastaneye gelen ekipler, arkadaşının kimliğiyle hastaneye giriş yapan U.D'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan U.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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