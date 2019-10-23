Arkadaşına çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

Esenyurt'ta arkadaşını aracıyla ezerek öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu ile maktul Caner Çoşkun'un babası Erdinç Çoşkun ile avukatları katıldı.?

Sanık Alvanoğlu'nun avukatı, müvekkilinin taksir nedeniyle cezalandırılması gerektiğini savunarak, müvekkilinin cezaevinde kaldığı süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Güner Alvanoğlu da olay günü arkadaşını görmeye gittiğini ifade ederek, "Keşke gitmeseydim. Çok pişmanım. Olaydan dolayı pişmanım, arkadaşımı kaybettim. Ben Caner ile kardeş gibiydim. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesinden ve babasından özür diler, beni affetmelerini dilerim. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Ölen Çoşkun'un ailesi ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Güner Alvanoğlu'nu müşteki Mert Özdağ'a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü.

Sanık Alvanoğlu'na maktul Caner Çoşkun'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın eylemini olası kast altında işlediği anlaşıldığından olay nedeniyle kusur durumu da dikkate alınarak takdiren cezasını 20 yıla indirdi.

Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak, cezayı 16 yıl 8 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Güner Alvanoğlu toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de maktul Caner Çoşkun'un arkadaşıyla alkol aldıkları, araçlarının aküsünün bitmesi nedeniyle sanık Güner Alvanoğlu'nu çağırdıkları, başka bir araçla gelen kişiler arasında kavga çıktığı, kavganın bitmesinden sonra sanık Alvanoğlu'nun tüfek aldığı, daha sonrasında sanık ve maktulün kavga ettikleri Mert Özdağ'ı gördükleri belirtildi.?

Maktul Çoşkun ile sanık Alvanoğlu'nun Özdağ'ı darbetmeye başladıkları, sanığın aracını çalıştırarak Özdağ'a çarpmak amacıyla hızla maktul ile Özdağ'ın üzerine sürdüğü anlatılan iddianamede, aracın geldiğini gören Özdağ'ın kenara çekildiği, Çoşkun'un ise aracın aldığında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.?

İddianamede, sanık Güner Alvanoğlu hakkında "olası kastla öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.