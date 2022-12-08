Arkadaşına "Hastaneye gidelim" dedi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arkadaşına "Hastaneye gidelim" dedi, trafik kazasında hayatını kaybetti

08.12.2022 16:04

Arkadaşına "Hastaneye gidelim" dedi, trafik kazasında hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir kişi iş arkadaşına, 'Hastaneye gidelim' dedikten kısa süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Arkadaşına "Hastaneye gidelim" dedi, trafik kazasında hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi iş arkadaşına, 'Hastaneye gidelim' dedikten kısa süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep'te bir kargo şirketinde çalışan 35 APM 332 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Samet Yılmaz (24), ile başka bir aracı kullanan Ayhan Karataş, Kahramanmaraş'a kargo ürünlerini bıraktıktan sonra Gaziantep'e dönüşe geçti.

Dönüş istikametinde yol kenarına durup iş arkadaşına, 'Hastaneye gidelim' diyen Samet Yılmaz, aracın yönünü yeniden Kahramanmaraş istikametine çevirdi.

Bir müddet arkadaşından haber alamayan Ayhan Karataş, iş arkadaşı Yılmaz'ın trafik kazası geçirdiği öğrendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri hafif ticari araç sürücüsü Samet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samet Yılmaz idaresindeki hafif ticari aracın seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve önce yol kenarındaki reklam panosunun direğine çarptığı daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtuğu tespit edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Kaza yerine gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Ayhan Karataş ise, "Kendisini aracıyla arkamda gördüm ve sağa çekip durdum ne oldu diye sordum. Eli ayağı titriyordu ve sonra da hastaneye gidelim dedi. Kendisi arkamda olmasına rağmen birden bire hızlandı ve hızlı bir şekilde gitti yetişemedim kendisine. Sonra burada bulduk" dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Karataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşına 'Hastaneye gidelim' dedi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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