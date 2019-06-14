Arkadaşına kurşun yağdırdı
6 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
'nın Kestel
ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı
kenarında meydana geldi. İddiaya göre İ.T. ile arkadaşı İ.C. birlikte baraj kenarına giderek alkol aldı. Daha sonra ikilinin arkadaşlarından R.Ç. isimli kişi, araçla şahısların yanına geldi. R.C. henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşı İ.T. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada R.Ç belinden çıkardığı silahla İ.T. ateş edip olay yerinden geldiği araçla kaçtı. Ağır yaralanan İ.T. arkadaşı İ.C. tarafından arabayla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne getirildi. Burada yapılan tedavinin ardından İ.T. ameliyata alındı. Jandarma
ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
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