Arkadaşına para için santaj yaptığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Konya'da santaj yoluyla arkadaşından para almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, M.S, arkadaşı R.A'nın kendisinden tehdit ve santaj yoluyla yüklü miktarda para istediği gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda oto galerici olduğu belirlenen R.A'nın çevresine yüklü miktarda borcu olduğu tespit etti. Şüpheli R.A'nın Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bulunan iş yerinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şahsı gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Burada ilk ifadesi alınan R.A'nın, arkadaşı tarafından tanınmamak için internet kafeye giderek arkadaşı M.S'ye elinde uygunsuz videolarının olduğunu, parayı istediği yere getirmesini, polise başvurması halinde kendisine zarar vereceğini söylediği iddia edildi. R.A'nın ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Hatta parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. - KONYA