Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti

06.04.2022 00:39

Beşiktaş'ta Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak'ta 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dediği iddia edilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti.

Beşiktaş'ta Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak'ta 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, aniden durarak korkuluklara çıktı.

ARKADAŞINA "PEŞİMDELER" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dediği iddia edilen lise öğrencisi, kendini Ortaköy Viyadüğü'nden boşluğa bıraktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından liseli gencin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Eyüpsultan'da bir lisede 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin arkadaşı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşına, 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti - Son Dakika
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