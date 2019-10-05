Son Dakika Haberleri: Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı
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Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı

36 dakika önce

Burdur'da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.

Burdur'da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.

Yusuf Yanardağ'ın, kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde arkadaşı Hüseyin Gürcü ile oturduğu sırada ayakkabısı, çevresi yükseltilmiş yaklaşık 6 metre derinliğindeki dereye düştü.

Ayakkabısını almak için indiği dereden çıkmakta zorlanan Yanardağ, arkadaşı Hüseyin Gürcü'den yardım istedi.

Yanardağ'a yardım etmek istediği sırada dengesini kaybederek dereye düşen Gürcü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaralanan Gürcü ile Yanardağ'ı dere yatağından çıkardı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Gürcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı

Köprübaşı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:51 Kaynak: AA
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