Arkadaşında unuttuğu kimliğini polis getirdi - Son Dakika
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Arkadaşında unuttuğu kimliğini polis getirdi

18.06.2022 12:35
Arkadaşında unuttuğu kimliğini polis getirdi

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için okula gelen öğrenci, kimliğini kapıdaki arkadaşında unutunca polis memuru alıp ualştırdı.

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için okula gelen öğrenci, kimliğini kapıdaki arkadaşında unutunca polis memuru alıp ualştırdı.

YKS'nin ilk oturumu TYT için üniversite adayları, sabah erken saatlerde yollara koyuldu. Okul önlerine velileri ve yakınlarıyla gelenler, saat 10.00'da ve 165 dakika sürecek sınav için içeri alındı. Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi'ndeki sınava geç kalan 2 kişi ise salonlara alınmadı. İçeri giren bir öğrenci de okul kapısındaki arkadaşında kimliğini unuttuğunu söyleyince polis memuru teslim alıp, koşarak yetiştirdi. Geç kalanlar ise içeri alınmayınca okuldan üzüntüyle ayrıldı.


YORUMLAR
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Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü KARTAL'DA TAKTIĞI PİERCİNG NEDENİYLE YKS'YE ALINMADI KARTAL'DA TAKTIĞI PİERCİNG NEDENİYLE YKS'YE ALINMADI
Kaynak: DHA

TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşında unuttuğu kimliğini polis getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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