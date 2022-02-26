Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

26.02.2022 10:49
Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde jandarma ekipleri devriyesi esnasında bir işletmenin bahçesinde bir kamyonetin çamura saplandığını fark etti. Ekipler, kamyonette işletmeye ait buzdolabı, plastik ve demir malzemelerin bulunduğunu gördü. Ekiplerce yapılan araştırmada kamyonetin G.Ö. isimli şahıssa ait olduğunu tespit etti. Daha sonra ekipler G.Ö.'nün ifadesine başvurdu. G.Ö.'nün ifadesine göre kamyonetini S.Ö.'ye verdiğini beyan etti. Ekipler S.Ö. ve beraberinde N.D., M.K.'yı gözaltına alındı.

Kamyonet ile hırsızlık yaptığını itiraf eden şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

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Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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