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Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti

1 saat önce

- Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti Hayatına son veren şahsın aracında ölmeden önce yazdığı mektup bulunduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşından aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpünü açarak intihar eden vatandaşın, cesedine 2 gün...

- Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti
Hayatına son veren şahsın aracında ölmeden önce yazdığı mektup bulundu
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşından aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpünü açarak intihar eden vatandaşın, cesedine 2 gün sonra ulaşıldı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çare Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir arkadaşının 41 EC 830 plakalı otomobilini alan Erdoğan Carav'dan 2 gün boyunca arkadaşları haber alamadı. Sabah saatlerinde otomobilin sahibinin bir yakını 2 gündür Erdoğan Carav'ın kayıplara karıştığı otomobili sokak üzerinde park halinde buldu. Otomobilin yanına giden vatandaş, Carav'ı araç içerisinde hareketsizce yatarken buldu. Durumdan şüphelenen vatandaş olayı hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kapısını açtı.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Araçta yoğun bir gaz kokusunun olduğunu tespit eden ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Carav'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Carav'ın araç içerisinde açık bırakılan piknik tüpünden çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yapılan kontrollerde Carav'a ait olduğu belirlenen bir mektup bulundu. Borçları sebebi ile intihar ettiğini yazan Carav'ın mektupta ailesinin üzülmesini istemediğini belirttiği öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası ve taksicilik yaptığı öğrenilen Erdoğan Cerav'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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