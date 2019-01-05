Son Dakika Haberleri: Arkadaşından Falaka İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Arkadaşından Falaka İddiasıyla Şikayetçi Oldu

43 dakika önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Mehmet Buğra B. (18), arkadaşı Emin Y. ve yanındakilerin kendisine falaka yöntemiyle şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Arkadaşından Falaka İddiasıyla Şikayetçi Oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Mehmet Buğra B. (18), arkadaşı Emin Y. ve yanındakilerin kendisine falaka yöntemiyle şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Korkuteli'nde oturan Mehmet Buğra B., 1 Ocak'ta akşam saatlerinde arkadaşı Emin Y. (18) tarafından 'toplantı var' denilerek üyesi olduğu Korkuteli Ülkü Ocakları binasına çağırıldığını söyledi. Mehmet Buğra B., burada, Emin Y.'nin kendisine otomobille kentte çok gezdiğini söylediğini ve kendisine selam vermediğini iddia ettiğini aktardı. Bu nedenle Emin Y.'nin kendisini azarladığını kaydeden Mehmet Buğra B., "Emin Y.'nin talimatıyla yanındakiler falaka düzenini kurdu. Sonra beyzbol sopasıyla defalarca ayak tabanlarıma vurdu. Yanında başkaları olduğu için karşılık veremedim. Ardından da oradan ayrıldım" dedi.

Durumu babası Bayram B.'ye anlattığını belirten Mehmet Buğra B., darp raporu aldığını, polise şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Y. ise falaka iddialarının doğru olmadığını, ancak kavga ettiklerini belirtti. Mehmet Buğra B.'nin kendisini darp ettiğini ileri süren Emin Y., Mehmet Buğra B.'nin babası Bayram B.'nin de kendisini tehdit ettiğini, hakkında polise şikayette bulunduğunu söyledi.

BAŞKAN YURT: ARKADAŞLAR ARASINDAKİ BİR KAVGA

Korkuteli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Kaan Yurt ise, "Olaya karışan taraflar çok yakın arkadaş. Aralarındaki bir anlaşmazlık nedeniyle kavga etmişler. İki tarafla da görüştük ve barıştırdık. Kesinlikle kabul etmediğimiz bir olay. Arkadaşlar arasındaki bir kavga" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

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