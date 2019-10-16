Arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldüren ve 'hırsız yaptı' diyen sanık hakim karşısında

Kayseri'de işlenen cinayette, olaydan yaralı kurtulduğunu söyleyen, arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldürüp, olaya hırsızlık süsü verdiği ortaya çıkan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Doğmamış kızıma küfür etti, kendimi kaybettim bıçakladım, kendime gelince oturup yarım saat ağladım, sonra hırsızlık süsü verip kendimi yaraladım" dedi.



Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Uluyer Sokak üzerinde 14 Mayıs'ta bir bağ evinde meydana gelen olayda Hacı K. (52) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayda Murat K. ise (34) yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ev ve çevresinde incelemeler yaparak, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.



HIRSIZ SÜSÜ VERMİŞ, KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ



Yaralı olarak hastanede tedavi gören Murat K.'nın çelişkili beyanlarından şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya hırsızlık süsü verilebileceği üzerinde durarak soruşturmayı genişletti. Murat K. daha sonra ölen Hacı K. ile birlikte iş yaptığını ve Hacı'ya borcu olduğunu, konuşmak için bağ evinde oturdukları sırada çıkan tartışmada Hacı K.'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.



43 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ



Yapılan otopside Hacı K.'nın vücuduna 43 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Olay sonrası yapılan çalışmalarda suç aleti olan bıçak evin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan kar kuyusunda, Murat K.'nın olaya hırsızlık süsü vermek için evden aldığı altın ve Hacı K.'nın eşyaları ise bahçede bulundu.



Cinayet şüphelisi Murat K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı ve tutuklandı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Murat K. ve öldürülen Hacı K.'nın eşi E.K. ve oğlu U.K. ve avukatlar hazır bulundu.



Tutuklu sanık Murat K. işlediği cinayetten dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "2002 yılından beri aynı iş yerinde çalışıyorduk. 2013-2015 yıllarında benim işlerim rahatladı ve hafta sonu küçükbaş çiftçilik işine girdim, işleri büyüttüm. Makbul de bu işe para yatırmak istedi ve bir kısım paralar yatırıldı. Daha sonra koyunların bir kısmı ölünce aramızda alacak verecek sıkıntısı yaşanmaya başladı" dedi.



"KENDİME GELİNCE OTURUP AĞLADIM"



Olay günü Hasan K.'nın bağ evi alım-satım işi olduğunu ve kendisinin de aracılık yaparak komisyon alacağını anlatan sanık Murat K. "Kendisi bir bağ evi alacaktı, ben de komisyon olarak 35 bin TL alıp, aramızdaki alacak verecek meselesi sona erecekti. Alacağı bağ evinden ailesinin haberi olmamasını istemişti. Olay günü ikimizde oruç değildik, marketten gidip bir şeyler aldık ve bağ evine gittik. Ben mutfaktan kek, soğuk su ve keki dilimlemek için bıçak aldım. Oturma odasında keki yedik, 15.50 sıralarında bana 'şerefsiz sen de 35 bin TL'yi de beleşten cebine indirdin' dedi. Ben de 'abi neden şerefsiz diyorsun' deyince tartışma başladı. Soba üzerinden güğüm alıp kafama vurdu, yumruk atıp, boğazıma çöktü. O sıra kızıma küfür etti, kendimden geçtim, tekme attım, bıçağı alarak 5-6 defa salladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime gelince oturup ağladım. Yarım saat ağladım" diye konuştu.



"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUMA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"



Sanık Murat K. cinayet sonrası olaya hırsızlık süsü verdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Olaya hırsızlık süsü verdim. Maktuldeki 4 bin TL'yi alıp saçtım, malzemeleri dışarı dağıttım, kendimi de bıçakla yaraladım. Çok pişmanım, yeni doğan çocuğumun yüzünü görmedim. Savcılıkta ve keşifte anlattıklarım doğru değil. Alan veren razıydı, husumet yoktu. Sadece şerefsiz deyip, doğmamış çocuğuma küfür ettiği için bıçakladım."



"SANIK YALAN SÖYLÜYOR"



Öldürülen Hacı K.'nın eşi şikayetçi E.K. ise "3 aydır bu adam planlıyordu, eşimin her şeyinden haberim var, sanık yalan söylüyor. 2 kez alacağı bağa da beni götürdü, eşim oruç tutar, namaz kılardı, hepsi yalan. Elini nasıl kana buladın. Allah belanız versin" diye bağırınca, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşma salonu dışına çıkarıldı.



Savcı verdiği mütalaasında sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti şikayetçi avukatın mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi. - KAYSERİ