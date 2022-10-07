Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika
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Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

07.10.2022 18:11
Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

Kayseri'de arkadaşının telefonunu alarak banka uygulamasından 85 bin TL kredi çeken ve kendi hesabına gönderen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de arkadaşının telefonunu alarak banka uygulamasından 85 bin TL kredi çeken ve kendi hesabına gönderen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre D.T. (23), kardeşinin kendisine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin telefonunun alarak mobil bankacılık uygulamasına girdi. D.T. sonrasında 85 bin TL kredi çekerek parayı kendi hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan İ.E.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda D.T. yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika
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