Son dakika haber: Arkadaşını "alacak meselesi" nedeniyle öldürmüş - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde arazide bulunan erkek cesedinin, alacak meselesi nedeniyle arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen Mehmet Ali Güçlü'ye (36) ait olduğu ortaya çıktı, şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Konya- İstanbul kara yolu Dokuz Mahallesi yol ayrımında hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, yapılan detaylı araştırmada maktulün Mehmet Ali Güçlü olduğunu belirledi.

Polis, izlediği kamera kayıtları ve teknik takip neticesinde, maktulün öldürüldüğü arazide bir otomobile ait lastik izine rastladı.

Katil arkadaşı çıktı

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, aracı kullanan kişinin Sefa G. (36) olduğunu, cinayetin ardından otomobilin sahibi olan Güçlü'nün eniştesinin evlerinin önüne park ederek kaçtığını tespit etti.

Harekete geçen polis, şüpheli Sefa G'yi kiralık bir araçla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Araçta yapılan aramada, cinayetin işlediği tabanca ile Güçlü'ye ait kimlik kartı, sürücü belgesi, ve kredi kartları bulundu.

Emniyete götürülen katil zanlısı Sefa G'nin, maktul ile olaydan bir önceki günün akşamında alkol aldıkları, sohbet sırasında aralarındaki alacak meselesinin açılması üzerine tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Güçlü'yü tabancayla vurduğunu itiraf eden Sefa G'nin, kimlik tespiti yapılamaması için maktulün cüzdanını ve telefonu aldığını, otomobili eve bıraktıktan sonra kiralık araçla yeniden araziye gidip, arkadaşının ölüp ölmediğini kontrol ettiğini belirttiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide dün, hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, incelemenin ardından hastane morguna kaldırılmış, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.