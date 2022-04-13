Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti

13.04.2022 11:32
Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulama noktasında alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı, önce bıçakla kendini yaralayıp polisleri tehdit etti ardından gözaltına alınmak isterken polis memurunu yaraladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis uygulama noktasında alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı, önce bıçakla kendini yaralayıp polisleri tehdit etti ardından gözaltına alınmak isterken polis memurunu yaraladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi üzerindeki trafik uygulaması esnasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, durdurdukları 07 AVG 717 plakalı aracın sürücüsünden ehliyet ve ruhsat istedi. Alzheimer ve kanser olduğunu söyleyerek polislere kimliğini vermek istemeyen sürücü, polisler tarafından ikna edildi. Hakan G. ismi yazan ehliyeti veren sürücünün kimliği ile ehliyeti arasında uyumsuzluk gören trafik polis ekipleri, yanlarından yaya olarak uzaklaşmaya çalışan sürücüyü durdurdu. Kimliği T.T.T. olduğu belirlenen sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 132 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bu sırada otomobilin yolcu koltuğunda oturan M.G. belinden çıkardığı bıçakla polis memurlarının üzerine yürüyerek tehdit etti. Polis memurları biber gazı kullanarak kendine de zarar veren şahsın bıçağını bırakmasını sağladı. Bu sırada kaçmaya çalışan T.T.T. yine polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.G. ekip otosuna bindirileceği sırada çıkan arbedede trafik polisi Barış A.'yı yaraladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. polise mukavemet ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, T.T.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da cami inşaatından alüminyum panel çalan şüpheli kaçamadı Antalya'da cami inşaatından alüminyum panel çalan şüpheli kaçamadı CAMİ İNŞAATINDAN PANEL ÇALARKEN DÜŞTÜ CAMİ İNŞAATINDAN PANEL ÇALARKEN DÜŞTÜ

Muratpaşa, Antalya, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement