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Arkadaşını, 'annesine kötü davranıyor' diye çekiçle öldürdü - Son Dakika

Arkadaşını, 'annesine kötü davranıyor' diye çekiçle öldürdü

15.01.2022 11:44
Arkadaşını, 'annesine kötü davranıyor' diye çekiçle öldürdü

ANKARA'da Volkan Aydın, annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, başına çekiçle vurarak öldürdü.

ANKARA'da Volkan Aydın, annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, başına çekiçle vurarak öldürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın ile Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı. Aydın, ifadesinde, "Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterince iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.

Olay, 4 Ocak günü Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde iş yeri sahibi tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Akkuş'un öldürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kıraathanede yapılan incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen çekiç bulundu. Çekiç üzerinde yapılan kriminal incelemede, Akkuş'a ait doku izleri tespit edildi. Bunun üzerine Cinayet Büro Dedektifleri, Akkuş ile aralarında daha önceden ortaklık ve husumet bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, O.A., S.S.A. ve M.O. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı.'ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, olayın baş şüphelisinin Volkan Aydın olduğunu belirledi. Ekipler, Volkan Aydın'ı da 13 Ocak günü Hollanda Caddesi'nde gözaltına aldı. Volkan Aydın'ın yapılan üst aramasında, tabanca, şarjör, 12 mermi ve bıçak ele geçirildi.Volkan Aydın emniyetteki ifadesinde Akkuş'u öldürdüğünü itiraf etti. 3 Ocak günü saat 20.00- 21.00 sıralarında kıraathaneye gittiğini, içeride kimsenin olmadığını gördüğünü belirten Aydın, "Alt kata indiğimde Akkuş'un kanepede uyuduğunu gördüm. Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterice, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.

Volkan Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hüseyin Akkuş, Volkan Aydın, Aydın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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