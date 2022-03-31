Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis - Son Dakika
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Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis

31.03.2022 13:41
Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı iş insanı Bekir Aydoğan'ı (43) otomobille üzerinden geçerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülünay Kiriş (42), takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı iş insanı Bekir Aydoğan'ı (43) otomobille üzerinden geçerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülünay Kiriş (42), takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çubuk ilçesinde 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda Gülünay Kiriş, Kızılöz mevkisinde 4 yıllık arkadaşı Bekir Aydoğan ile buluştu. İkili, bir süre Aydoğan'a ait araçta alkol aldı. Aydoğan, daha sonra araçtan indi. Kiriş, bu sırada aracı çalıştırıp, hareket ettirerek Aydoğan'ın üzerinden geçti. Kiriş, aynı araçla eve giderken, yakınlarının kayıp ihbarıyla yapılan araştırmada Aydoğan'ın olay yerinde cesedi bulundu. Gözaltına alınan Kiriş, polisteki ifadesinde, "Bekir araçtan muhtemelen tuvalet ihtiyacını gidermek için indi. Daha sonra araca gelmediği için dışarıda 'Bekir' diye bağırdım, ses gelmeyince aracın şoför mahalline geçtim. Hareket ettirirken araç aşırı derecede sarsıldı, aracın bir yere takıldığını düşündüm, aracı geri vitese takarak oradan çıktım, evime geldim. Ertesi gün Bekir gelmeyince ağabeyini arayarak akşam gittiğimiz yeri tarif ettim. Aynı gün Bekir'in ölü bulunduğu haberini görünce oğlumu aradım, Bekir'in aracının anahtarını verdim. Oğlum ve arkadaşlarının aracı sildiğini öğrendim. Araç ile Bekir'in üzerinden bilmeden geçmiş olabilirim. Bilerek ve isteyerek Bekir'in ölümüne sebep olmadım" dedi.

Emniyette işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Gülünay Kiriş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.'KASITLI ÖLDÜRMEDİM'Gülünay Kiriş, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Aracı yıkadıkları için 'suç delillerini yok etmek' suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Sıraç Yıldırım, Berke Can ve Furkan Keleş ise duruşmaya katılmadı. Kiriş, olay günü alkol almak için Bekir Aydoğan ile Çubuk ilçesinin dışında bulunan Kızılöz mevkisine gittiklerini belirterek, "Havanın karardığı saatlerde Bekir ihtiyacını gidermek için otomobilden indi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen araca dönmedi. Seslenmeme rağmen cevap alamadım. Bunun üzerine araçla evime döndüm. Ertesi gün Bekir'in öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Kasıtlı olarak kimseyi öldürmedim. 2,5 yıldır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDIMahkeme heyeti, sanık Gülünay Kiriş'e önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Ceza, takdir indirimi uygulanarak 25 yıla indirildi. Tutuksuz sanıklar Hasan Sıraç Yıldırım ve Berke Can'a 1'er yıl 8'er ay, Furkan Keleş'e ise 5 ay hapis cezası verildi. Bu sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

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Aydoğan, Tragger, Ankara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis - Son Dakika
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