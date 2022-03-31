Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı iş insanı Bekir Aydoğan'ı (43) otomobille üzerinden geçerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülünay Kiriş (42), takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çubuk ilçesinde 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda Gülünay Kiriş, Kızılöz mevkisinde 4 yıllık arkadaşı Bekir Aydoğan ile buluştu. İkili, bir süre Aydoğan'a ait araçta alkol aldı. Aydoğan, daha sonra araçtan indi. Kiriş, bu sırada aracı çalıştırıp, hareket ettirerek Aydoğan'ın üzerinden geçti. Kiriş, aynı araçla eve giderken, yakınlarının kayıp ihbarıyla yapılan araştırmada Aydoğan'ın olay yerinde cesedi bulundu. Gözaltına alınan Kiriş, polisteki ifadesinde, "Bekir araçtan muhtemelen tuvalet ihtiyacını gidermek için indi. Daha sonra araca gelmediği için dışarıda 'Bekir' diye bağırdım, ses gelmeyince aracın şoför mahalline geçtim. Hareket ettirirken araç aşırı derecede sarsıldı, aracın bir yere takıldığını düşündüm, aracı geri vitese takarak oradan çıktım, evime geldim. Ertesi gün Bekir gelmeyince ağabeyini arayarak akşam gittiğimiz yeri tarif ettim. Aynı gün Bekir'in ölü bulunduğu haberini görünce oğlumu aradım, Bekir'in aracının anahtarını verdim. Oğlum ve arkadaşlarının aracı sildiğini öğrendim. Araç ile Bekir'in üzerinden bilmeden geçmiş olabilirim. Bilerek ve isteyerek Bekir'in ölümüne sebep olmadım" dedi.