Son Dakika Haberleri: Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı

Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı

2 saat önce

Bursa'da arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.

Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı, System.String[]

Bursa'da arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.


Olay Botanik Park'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.P. isimli şüpheli, gece saatlerinde telefonu olmadığını iddia ederek, parkta oturan B.Ç.'nin yanına giderek, arkadaşını arayacağını söyleyip telefonunu istedi. B.Ç. telefonunu vermeyeceğini söyleyince, şüpheli, belinden çıkardığı bıçak ile B.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak, telefonu alıp arkadaşını aradı. Daha sonra çevredekilerin olayı görmesi üzerine telefonu bırakıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.Ç.'i Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.'ni sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu
ABD'de kayıp ilanları verilen modacı Tuğçe Taş'ın telefonunu kaybettiği için haber alınamadığı ortaya çıktı Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]