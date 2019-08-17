Son Dakika Haberleri: Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Reyhun Evren (24) birlikte alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) çıkan kavganın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Reyhun Evren (24) birlikte alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) çıkan kavganın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Gedik köyü muhtarlık binası altındaki köy odasında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 5 arkadaştan Reyhun Evren ile Serhat Erişen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 arkadaş ikilinin arasına girip, olayı sonlandırdı. Kavganın ardından Reyhun Evren, eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine döndü. Evren, Serhat Erişen'e av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erişen, kanlar içinde yere yığılırken, Reyhun Evren, olay yerinden kaçıp, babası Hikmet Evren'in evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erişen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayetin ardından Hikmet Evren'e olayı anlatan Reyhun Evren, babasının ihbarıyla eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Reyhun Evren, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat Erişen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Evren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı
Alkol alıp gürültü yaptı, diye komşusunu öldürdü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]