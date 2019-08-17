Son Dakika Haberleri: Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Reyhun Evren (24) birlikte alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) çıkan kavganın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Reyhun Evren (24) birlikte alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) çıkan kavganın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Gedik köyü muhtarlık binası altındaki köy odasında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 5 arkadaştan Reyhun Evren ile Serhat Erişen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 arkadaş ikilinin arasına girip, olayı sonlandırdı. Kavganın ardından Reyhun Evren, eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine döndü. Evren, Serhat Erişen'e av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erişen, kanlar içinde yere yığılırken, Reyhun Evren, olay yerinden kaçıp, babası Hikmet Evren'in evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erişen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayetin ardından Hikmet Evren'e olayı anlatan Reyhun Evren, babasının ihbarıyla eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Reyhun Evren, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat Erişen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Evren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]