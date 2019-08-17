Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) kavga sonrası evinden getirdiği av tüfeğiyle vurarak, öldüren Reyhun Evren (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) kavga sonrası evinden getirdiği av tüfeğiyle vurarak, öldüren Reyhun Evren (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),
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