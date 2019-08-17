Son Dakika Haberleri: Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
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Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) kavga sonrası evinden getirdiği av tüfeğiyle vurarak, öldüren Reyhun Evren (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) kavga sonrası evinden getirdiği av tüfeğiyle vurarak, öldüren Reyhun Evren (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),


Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
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