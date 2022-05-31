ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI - Son Dakika
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ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI

31.05.2022 14:10

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde M.B., tartıştığı arkadaşı Göksel Paçaman'ı (39) başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde M.B., tartıştığı arkadaşı Göksel Paçaman'ı (39) başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Göksel Paçaman, iş yerini kapatacağı sırada yanına arkadaşı M.B. geldi. Paçaman ile M.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Göksel Paçaman, M.B.'yi iş yerinin dışına çıkardı. Bu sırada M.B., iş yerini kilitlemek için arkasını dönen Paçaman'ın başına, yerde bulduğu piknik tüpüyle vurdu. Paçaman, kanlar içinde yere yığıldı. M.B. ise yerde yatan Paçaman'ın başını tekmeledi. Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan Göksel Paçaman, çevredekiler tarafından evine götürüldü. M.B. ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

M.B., bir süre sonra Göksel Paçaman'ın evinin önüne gelip, sözlü tacize devam etti. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildiren ve bir süre sonra da evinde fenalaşan Paçaman, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Paçaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI
ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI
ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI
ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI

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Arkadaşını başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı Arkadaşını başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ARKADAŞINI BAŞINA PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK AĞIR YARALADI - Son Dakika


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