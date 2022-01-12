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ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ - Son Dakika

ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ

12.01.2022 09:51

ADANA'da tartıştığı arkadaşı Mustafa Berat Yaşar'ı (19), göğsünden ve kolundan bıçaklayıp kaçan Volkan Eyüpoğlu (19), saklandığı evde yakalandı.

ADANA'da tartıştığı arkadaşı Mustafa Berat Yaşar'ı (19), göğsünden ve kolundan bıçaklayıp kaçan Volkan Eyüpoğlu (19), saklandığı evde yakalandı. Eyüpoğlu, ifadesinde, Mustafa ile şakalaşıyorduk. Sonra birden bıçak çekti. Ben de elindeki bıçağı alıp, kendisine salladım. Sonra da olay yerinden kaçtım dedi.

Olay, 9 Ocak günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta, Volkan Eyüpoğlu ile yanına gelen arkadaşı Mustafa Berat Yaşar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüpoğlu, Yaşar'ı göğsünden ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Mustafa Berat Yaşar, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşar, ambulansla bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Volkan Eyüpoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslere tek tek baskın yapan polis, Eyüpoğlu'nu bir arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Eyüpoğlu ifadesinde, Mustafa ile şakalaşıyorduk. Sonra birden bıçak çekti. Ben de elindeki bıçağı alıp, kendisine salladım. Sonra da olay yerinden kaçtım dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Eyüpoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Mustafa Berat Yaşar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ
ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ
ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ

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Adana Yüregir, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARKADAŞINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI; 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ - Son Dakika
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