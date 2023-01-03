Arkadaşını bıçakla öldüren liseli:  Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü - Son Dakika
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Arkadaşını bıçakla öldüren liseli:  Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü

03.01.2023 12:23
Arkadaşını bıçakla öldüren liseli:  Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi S.K. (17), polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi S.K. (17), polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.

Olay, dün akşam Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Arkadaşını bıçakla öldüren liseli:  Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü - Son Dakika

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