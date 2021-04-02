Arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 7 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 7 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ'de Harun A. (20) arkadaşı Mehmet A.'yı (23) bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargıladığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de Harun A. (20) arkadaşı Mehmet A.'yı (23) bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargıladığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 18 Ekim'de Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A, ağabeyi U.A. ile birlikte yaşadığı eve kız arkadaşını getiren arkadaşı Harun A.'ya tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Harun A, bıçakla Mehmet A'yı yaraladı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Harun A, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, Mehmet A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın karar duruşmasına sanık Harun A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, mağdur Mehmet A. duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık Harun A'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.



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