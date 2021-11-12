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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık: Kardeşim gibi seviyordum - Son Dakika

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık: Kardeşim gibi seviyordum

12.11.2021 12:02
Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık: Kardeşim gibi seviyordum

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı Zeki Asya'yı (52) çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hüseyin Balcı, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı.

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı Zeki Asya'yı (52) çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hüseyin Balcı, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. İlk savunmasında, aralarında boğuşma yaşandığını öne süren Balcı, "Kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Bir ara onun üzerine düştüm. Neresinden yaralandığını dahi bilmiyorum. Zeki'yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim" dedi.

Kentte mayıs ayında Beylikova ilçesindeki evde bir araya gelen Zeki Asya, Hüseyin Balcı, Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. alkol almaya başladı. Bir süre sonra Hüseyin Balcı ile Zeki Asya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı, yanında taşıdığı bıçakla Asya'yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeki Asya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hüseyin Balcı ile Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Hüseyin Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hüseyin Balcı ile öldürülen Zeki Asya'nın yakınları yer aldı. Balcı, ilk savunmasında, "Zeki arkadaşımdı. Olay akşamı arkadaşlarım Engin, Aykut ve Ahmet evdeydi. Zeki sonradan 5 kiloluk el yapımı alkollü içkiyle evime geldi. Eve geldiğinde zaten çok sarhoştu. Olay esnasında hepimiz alkolüydük. Bana sürekli küfreder, benimle eğlenirdi ama ben dikkate almazdım. Ben gırtlak kanseriyim. Konuşmakta güçlük çekiyorum ancak kendimi ifade edebiliyorum. Kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Evimden gitmesini istedim fakat başaramadım. Çocuk ve torunlarıma küfür de etti. Bir ara onun üzerine düştüm. Bu esnada mı yoksa başka bir zaman mı yaralandı, bilmiyorum. Neresinden yaralandığını dahi bilmiyorum. Zeki'yi kardeşim gibi seviyordum. Öldürmek istemedim" dedi. Hüseyin Balcı'nın savunmasının ardından savcı, sanığın haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık: Kardeşim gibi seviyordum

Eskişehir, Alkol, Balcı, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık: Kardeşim gibi seviyordum - Son Dakika


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