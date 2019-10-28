Son Dakika Haberleri: Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi
Son Dakika Güncel Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi

Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi

27 dakika önce

Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi beklediGAZİANTEP'te Burak Özbay (34), tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı.

Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi

GAZİANTEP'te Burak Özbay (34), tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Özbay dolmuş durağında kahya olarak çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Ömer K., ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K., arkadaşı Burak Özbay'ı bıçakladı. Karnından bıçaklanan Özbay'ı kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer K. ise bıçakladığı arkadaşı kanlar içinde yatarken sigara içerek polisi bekledi. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Özbay doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ömer K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi

Burak Özbay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:26 Kaynak: DHA
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