Arkadaşını boğazından bıçaklayıp, 4. kattan atladı - Son Dakika
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Arkadaşını boğazından bıçaklayıp, 4. kattan atladı

26.07.2022 19:48
Arkadaşını boğazından bıçaklayıp, 4. kattan atladı

Bahçelievler'de televizyon izlediği arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç, sokağa çıkarak, 'ölmek istemiyorum kurtarın beni' diyerek çevredeki esnaftan yardım istedi.

Bahçelievler'de televizyon izlediği arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç, sokağa çıkarak, 'ölmek istemiyorum kurtarın beni' diyerek çevredeki esnaftan yardım istedi. Yaralı gencin yardımına esnaf koşarken, arkadaşını bıçaklayan şahıs ise 4. kattan atlayarak kaçmak istediği sırada hafif şekilde yaralandı. Boğazından bıçaklanan gencin yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte televizyon izleyen Atakan Ateş, bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçaklandı. Boğazından kan geldiğini gören Ateş, kendini sokağa atarak, 'Ölmek istemiyorum kurtarın beni' diyerek çevredeki esnaftan yardım istedi.

Boğazından bıçaklanan gencin yardımına esnaf koştu

Boğazından bıçaklanan Atakan Ateş'i gören esnaf, gencin boğazına bez parçalarıyla tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sokakta kasaplık yapan Saliha Arslan, ilk yardım bilgisiyle gencin kanamasına müdahalede bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Arkadaşını boğazından bıçaklayan genç 4. kattan atladı

Yaralı şekilde yerde yatan Atakan Ateş'i bıçaklayan arkadaşı telaşa kapılıp kendini 4. kattan atarak olay yerinden kaçmak istedi. O esnada binanın altında bulunan branda yardımıyla hafif yaralanan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı gencin yardım istediği anlar ve ilk müdahale kamerada

Bahçelievler'de yaşanan olay sonrası boğazından bıçaklanan gencin, esnaftan yardım istediği ve ilk müdahale anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, gencin boğazını tutarak sokağa çıktığı ve bir kadının bez parçasıyla kanamayı durdurmaya çalıştığı ve yaralının ambulansa alınması yer alıyor.

"Ölmek istemiyorum yardım edin diye bağırıyordu"

Yaralı gence ilk yardımı yapan Saliha Arslan, "Genç bir arkadaşımızın sokakta yardım çığlıklarıyla irkildik. Bir anda boğazını tutmuş şekilde ciddi bir kanaması vardı. 'Ölmek istemiyorum yardım edin' diye bağırıyordu. Sokakta insanlardan yardım istiyordu bir anda dükkanıma doğru yöneldiğinde, boğazından bıçakla darbe aldığını gördüm. Hemen tezgahın arkasından çıkıp üzerimdeki önlüğü çıkarıp tampon görevi görmesi için yarasına bastırıp yere yatırdım. İlk yardım müdahalesinde bulundum ambulans gelene kadar. İddialar şöyle, çocukluk arkadaşı olduğunu ilkokul arkadaşı olduğunu, gezmeye geldiğini ve televizyon izlemeye geldiğini söylüyor. Bir anda arkadaşının bıçağı boğazına vurduğunu ve evden kendini attığını söylüyordu. 'Abla beni kurtar ölmek istemiyorum' diyordu sadece. Onunla konuşmaya ve bilincini açık tutmaya çalıştım" dedi.

"Ben zaten sağlık meslek lisesi mezunuydum"

Sağlık meslek lisesi mezunu olan ancak kasaplık yapan Arslan, "Buzla şok tedavisi uygulamaya çalıştım. Çok korkmuştu ve titriyordu. Nabzını kontrol ediyordum. Yaralanan arkadaşın adı Atakan'dı. Ona müdahale ettiğim anda arkadaşının da kendisini dördüncü kattan attığını duydum. İkinci kattaki brandanın üstüne düşmüş ayağından yaralanmış sadece. Sonra polisler geldi diğer arkadaşı aldılar. Dün akşama kadar öldüğü bilgileri geliyordu ama bu sabah yaşadığını ve başka bir hastaneye sevk edildiğini durumunun iyi olduğunu öğrendim. Ben zaten sağlık meslek lisesi mezunuydum. İlk yapmam gereken şey tampon yapmak, onu sakinleştirmek ve bilincini açık tutmaktı. Ben canlı hayvan kesmiyorum et işliyorum bu ise canlı bir insandı orada soğukkanlı olmam gerekiyordu sadece ona dikkat ettim" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Atakan Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını boğazından bıçaklayıp, 4. kattan atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşını boğazından bıçaklayıp, 4. kattan atladı - Son Dakika
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