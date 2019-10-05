Son Dakika Haberleri: Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı

1 saat önce

Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı.

Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, System.String[]

Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Karaköy'de sahilde oturan iki yabancı uyruklu arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı. Olay saat 22: 30 sıralarında Karaköy Vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş, bir süre sahilde oturdu. Sonrasında iki kişi, arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Yaralı, boğazını tutarak çevrede bulunanlardan yardım istedi. Bir süre gittikten sonra yere düşen yaralı için vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları durumu ağır olan yaralı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
------------------
-Polislerin incelemesi
-olay yerinden detaylar
-polisin şerit çekmesi
-genel ve detaylar



- İstanbul
Beyoğlu, Karaköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü
Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 01:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]