Son Dakika Haberleri: Arkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Son Dakika Güncel Arkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika

Arkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

7 saat önce

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Ramazan Demirer'i (16) başına demir sopayla vurarak, öldüren E.M.Ö. (16), mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı, System.String[]

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Ramazan Demirer'i (16) başına demir sopayla vurarak, öldüren E.M.Ö. (16), mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü saat 21.30 sıralarında, Ortaköy'e bağlı Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Demirer, E.M.Ö. ve 2 arkadaşıyla birlikte sokakta oynamaya başladı. Bu sırada Demirer ve E.M.Ö., bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada E.M.Ö., Demirer'in başına demir sopayla vurdu. Aldığı darbenin ardından Demirer, uzaklaşmak istedi; ancak yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Demirer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ramazan Demir'in cenazesi, dün kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olay sonrası kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan E.M.Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:39 Kaynak: DHA
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