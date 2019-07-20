Son Dakika Haberleri: Arkadaşını doldur boşalt yaparken vurduğunu söyledi
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Arkadaşını doldur boşalt yaparken vurduğunu söyledi

1 saat önce

Bursa'da tartıştığı arkadaşını başından vuran zanlı, çıkarıldığı mahkemede "Doldur boşalt yapıyordum. Onunla bizim Amerika'ya gitme hayalimiz vardı" diye kendini savundu.

Arkadaşını doldur boşalt yaparken vurduğunu söyledi, System.String[]
Bursa'da tartıştığı arkadaşını başından vuran zanlı, çıkarıldığı mahkemede "Doldur boşalt yapıyordum. Onunla bizim Amerika'ya gitme hayalimiz vardı" diye kendini savundu.

Olay, 17 Temmuz Çarşamba gecesi saat 02.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorandan çıktıktan sonra evlerine yaya olarak giden Mürüt Demir (41) ve Savaş Y. (42) tartışmaya başladı. Bir süre sonra Savaş Y., üzerindeki silahla Mürüt Demir'i başından vurup kaçtı. Tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gözaltına alınan Savaş Y., yapılan ilk sorgusunda cinayeti kabul etmedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Savaş Y.'ye müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın görülen son duruşmasında ise Savaş Y., "Olay gecesi birlikte eğlendik. Dönüşte bana küfretmeye başladı. Onu korkutmak için doldur boşalt yapmak istedim. O sırada silah ateş aldı. Mürüt'i kasıtlı olarak vurmadım. Onunla Amerika'ya gitme hayalimiz vardı" diyerek kendini savundu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşma ileri bir tarihe erteledi. - BURSA
Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:35 Kaynak: İHA
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