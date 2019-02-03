Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Domuz Zannederek Vurduğu İddiası

Arkadaşını Domuz Zannederek Vurduğu İddiası

1 saat önce

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde avlanmaya gittiği arkadaşını yaban domuzu sanarak vurduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Arkadaşını Domuz Zannederek Vurduğu İddiası, System.String[]
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde avlanmaya gittiği arkadaşını yaban domuzu sanarak vurduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.


İddiaya göre, M.A. Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı arkadaşı İlhan Sarıkaya'yı vurdu.

Bacağından vurulan Sarıkaya, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:35 Kaynak: AA

Karapınar, Sarıkaya, Muğla, Milas, Güncel
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