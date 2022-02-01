Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü! - Son Dakika

Erenler Mahallesi'nde Tamer M., evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tamer M., evde bulunan av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU DA YANINA ALIP KAÇTI

Olay sonrası Tamer M., eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak kaçtı. Polis ekipleri Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.