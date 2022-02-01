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Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü! - Son Dakika

Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!

01.02.2022 23:22

Tokat'ta 25 yaşındaki bir şahıs, evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 25 yaşındaki şüpheli, eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak kayıplara karıştı.

Erenler Mahallesi'nde Tamer M., evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tamer M., evde bulunan av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU DA YANINA ALIP KAÇTI

Olay sonrası Tamer M., eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak kaçtı. Polis ekipleri Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
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Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü! - Son Dakika


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