Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayıp Öldüren Zanlı Tutuklandı

Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayıp Öldüren Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Karaman'da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayıp Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Karaman'da arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475. Sokak'ta bulunan iki katlı evin bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde arkadaşları ile birlikte alkol aldığı ileri sürülen Muzaffer Yılmaz (29) ile Samet B. (19), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Samet B., bıçakla Muzaffer Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Evde bulunan diğer arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Samet B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Samet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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