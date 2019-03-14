Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu

Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nden geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken kanala düşen arkadaşı Ali Şahin'i (16) kurtarmak için kanala atlayan, ancak akıntıya kapılan Memduh Hançer (16), 14 gündür tedavisinin sürdüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hançer'in cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'da, 1 Mart'ta, Ertuğrul Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşen Ali Şahin ve onu kurtarmak için suya atlayan arkadaşı Mehduh Hançer, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Gençlerden Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran'ı Bilen ORC, İstanbul İlçelerine Özel Anketini Yayınladı Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]