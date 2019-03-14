Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nden geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken kanala düşen arkadaşı Ali Şahin'i (16) kurtarmak için kanala atlayan, ancak akıntıya kapılan Memduh Hançer (16), 14 gündür tedavisinin sürdüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Hançer'in cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Şanlıurfa'da, 1 Mart'ta, Ertuğrul Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşen Ali Şahin ve onu kurtarmak için suya atlayan arkadaşı Mehduh Hançer, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Gençlerden Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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