Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika

Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü

08.05.2021 12:36
Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü, System.String[]

KONYA'nın Akşehir ilçesinde iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Yol'un (44) Doğanhisar ilçesinde su kuyusunda cesedi bulundu.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Yol'un (44) Doğanhisar ilçesinde su kuyusunda cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Şükrü Örgün (39), Ramazan Yol'u kuyuya itip av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana geldi. Akşehir'de oturan Ramazan Yol, iş aramak için Doğanhisar ilçesine gitti. Eşine ulaşamayan Faden Yol (48), jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma Ramazan Yol'un, en son görüştüğü kişinin Şükrü Örgün olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Şükrü Örgün, ilk ifadesinde, Ramazan Yol ile aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu, bu nedenle 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna itip, av tüfeği ile üzerine ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Örgün'ün yer göstermesiyle bulunan Ramazan Yol'un cansız bedeni, kuyudan çıkarılıp otopsi için hastaneye gönderildi.

Şükrü Örgün'ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Doğanhisar, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika


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