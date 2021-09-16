Arkadaşını öldürdü, gözyaşları içinde adliyeye gitti - Son Dakika

Mersin'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı.

Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, ağlayarak polis arabasına bindi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak'ta meydana geldi. Bir evden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri vasıtasıyla eve giren polisler, evin banyo kısmında Ramazan Memiş'in (50) cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede cesedin 3-4 günlük olduğu, vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet izi ile evin birçok yerinde kan izi olduğu tespit edildi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en yakın arkadaşları, görgü tanıkları ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar soncunda maktulün en son Mustafa Özlü isimli arkadaşıyla eve girdiği, daha sonra arkadaşının 1 saat sonra evden ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Şahıs sorgusunda maktul ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, cinayeti de bundan dolayı işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, ağlayarak polis arabasına bindi.

(Koray Ünlü-İHA)