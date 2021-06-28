ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika

ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
28.06.2021 17:51
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Aykut Bilici'yi tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Ö.A., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Aykut Bilici'yi tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Ö.A., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Olay, 28 Nisan'da Gebze Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Aykut Bilici ile Ö.A. arasında tartışma çıktı. Ö.A. tabancasını çıkartarak Aykut Bilici'ye ateş etti. Ağır yaralanan Aykut Bilici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ö.A. ise olay yerinden kaçtı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Ö.A. Edirne'de yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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