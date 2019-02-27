Son Dakika Haberleri: Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

34 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen Nevzat Esen'in katil zanlısı yakalandı.

Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen Nevzat Esen'in katil zanlısı yakalandı.

Dinek Mahallesi'nde bir dairede tartıştığı arkadaşı Nevzat Esen'i (52) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen R.E. (44), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki cami avlusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.E. adliyeye sevk edildi.

Alanya'da dün bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Nevzat Esen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Arkadaşını bıçakladıktan sonra durumu 112 Acil Servis'e bildiren ve gelen sağlık ekiplerine adresi gösterdikten sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:29 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, Alanya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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