Arkadaşını öldürdükten sonra saklandığı bacada yakalandı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Arkadaşını öldürdükten sonra saklandığı bacada yakalandı; o anlar kamerada

24.07.2022 18:56
Arkadaşını öldürdükten sonra saklandığı bacada yakalandı; o anlar kamerada

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde restoranda birlikte içki içtiği arkadaşı İsmail Hakkı Arkan'ı (33), çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren Bahadır Bayraktaroğlu (34), bir işyerinin bacasında saklanırken yakalandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde restoranda birlikte içki içtiği arkadaşı İsmail Hakkı Arkan'ı (33), çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren Bahadır Bayraktaroğlu (34), bir işyerinin bacasında saklanırken yakalandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakaladığı anlar, kameralara yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı Bahadır Bayraktaroğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bayraktaroğlu, masadan aldığı bıçakla Arkan'a saldırdı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Arkan, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BACADA YAKALANDIOlayın ardından kaçan şüpheli Bayraktaroğlu'nun aracı, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Geceyi TIR dorselerinin arasında geçirdiği belirlenen şüphelinin son görüldüğü sokak polis tarafından ablukaya alındı. Bir işyerine havalandırma boşluğundan girerek, bacada saklandığı belirlenen Bayraktaroğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. O anlar polis ekipleri tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde polislerin işyerinin çatısına çıkarak bacayı kontrol ettikleri görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır Bayraktaroğlu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını öldürdükten sonra saklandığı bacada yakalandı; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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