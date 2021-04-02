Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti (2) - Son Dakika

GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Eyüp Yıldız tarafından tabancayla vurulduktan sonra toprağa gömülen Emrah Balkaş (29) cinayetine 7 kişinin daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Suçsuz olduklarını iddia eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.