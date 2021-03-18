Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi - Son Dakika

Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi

18.03.2021 16:00
Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi, System.String[]

Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şahıs hakkında yargılandığı davada 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şahıs hakkında yargılandığı davada 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 22 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde Karamürsel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Yıldıray A. ve Burak Şahin İren arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldıray A., yanında bulunduğu silahına sarıldı. Boğuşmada ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralanan Burak Şahin İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Yıldıray A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kendimi korumaya çalıştım"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Yıldıray A. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonundan taraf avukatları ve tutuklu Yıldıray A. hazır bulundu. Duruşmada söz alan Burak Şahin İren'in eşi Yağmur İren, eşinin Yıldıray A.'dan 80-90 bin TL alacığının olduğunu söylediğini ifade etti. Daha sonra söz alan ve İren ile aralarında bir husumet olmadığını söyleyen Yıldıray A. ise, "Nedenini bilmediğim bir şekilde bana vurmaya başladı. Ben yere düştüğümde o da üstüme gelip vurmaya devam etti. Silahı korkutmak amaçlı havaya kaldırdığım esnada silah ateş aldı ve Burak üstümden kalkıp sağ tarafıma düştü. Ben de polis merkezine giderek teslim oldum. Aramızda bir alacak verecek meselesi yoktu. Pişmanım, öyle olmasını istemedim. Kendimi korumaya çalıştım" dedi.

"18 yıla kadar hapis istemi"

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı açıklanan mütalaada, müebbet hapis ile cezalandırılması istenilen Yıldıray A.'nın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezasında indirim yapılarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, Yıldıray A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi
Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi

Karamürsel, Kocaeli, Polis, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi - Son Dakika


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