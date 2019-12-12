Arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl ceza - Son Dakika

Arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl ceza

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl ceza, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Arkadaşını silahla vurarak öldürmekten yargılanan sanık Savaş Yıldız, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten adam öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından hakkında müebbet hapis cezası istenen Yıldız, "Olay gecesi birlikte alkol almaya gittik. Dönüşte alkolün etkisiyle çevreye saldırıyordu. Daha sonra bana küfür etmeye başladı. Ben de belimdeki silahı onu korkutmak için doldur boşalt yapıyordum. O sırada silah ateş aldı. Mürit'i kasıtlı olarak vurmadım. Onunla Amerika'ya gitme hayalimiz vardı" dedi.


Korkutmak için çıkardığı tabancanın ateş aldığını ve kasıtlı olarak ateş etmediğini savunan sanığa mahkeme heyeti adam öldürme suçundun 25 yıl hapis cezası verdi.


Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde birlikte alkol aldıktan sonra evlerine giden Savaş Yıldız (42), tartıştığı arkadaşı Mürit Demir'i (41) tabanca ile vurmuştu. Başından yaralanan Mürit Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Savaş Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - BURSA

İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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