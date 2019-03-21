Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa müebbet hapis cezası verildi.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Arif Muhammet Gökçe ve taraf avukatları katıldı.



Duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.



Sanık Gökçe, olayın tasarlayarak gerçekleşmediğini, tartıştığı Burak Alp'in kendisine bıçak çektiğini savundu.



Olay sırasında elinden yaralandığını ileri süren Gökçe, Alp'in elinden bıçağı aldıktan sonra yaraladığını belirtti.



Alp ailesinin avukatı Aydın Kırmızıtaş ise Alp'in aldığı bıçak yaralarının ölümcül olduğunu vurgulayarak, "Alp'in elinde kesinlikle bıçak yoktur. Sanık, suçtan kurtulmak veya tahrik indirimi almak için gerçek dışı beyanda bulunmuştur." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Gökçe'nin "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini kararlaştırdı.



İzmir'in Karabağlar ilçesinde 25 Mart 2018'de çıkan kavgada Burak Alp (23), arkadaşı Arif Muhammet Gökçe tarafından bıçakla öldürülmüştü.

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