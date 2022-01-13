Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 16,5 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı Süleyman Köşker'i (35) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Korkut (34), 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Eylül 2020'de Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki parkta meydana geldi. Esnaf Ahmet Korkut, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı Süleyman Köşker ile görüşmek istedi. Bunun üzerine ikili olayın yaşandığı parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Korkut üzerinde taşıdığı bıçakla Köşker'e saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Süleyman Köşker hayatını kaybederken, Korkut polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında da 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.