Arkadaşını öldüren sanık: "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim" - Son Dakika

Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşını silahla oynadığı sırada yanlışlıkla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık savunmasında, "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim" dedi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ'lik yapan arkadaşı Levent Bat'ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö'nün, emniyette verdiği ifadesinde Bat'ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

"Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim"

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan İbrahim Ö'nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat'ın ailesi ve sanık İbrahim Ö. katıldı. Doğrularını anlattığını söyleyen İbrahim Ö., "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim. Dosyada rapor olmasına rağmen ben yine olanları anlattım. Yeniden temin edilen rapor benim söylediklerimi doğruladı. Olay kaza ile meydana gelmiştir" dedi.

20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İbrahim Ö'nün 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, İbrahim Ö'nün avukatının süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ