Arkadaşını Öldüren Şüpheli Tutuklandı
55 dakika önce
GAZİANTEP'te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.
GAZİANTEP'te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.
Çıksorut Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü karşılaşan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka'yı göğsünden bıçaklayarak, öldürdü.
Kaçan Erdem Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı arkadaşı İ.Ç.'nin evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Erdem Ç. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:03 Kaynak: DHA
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