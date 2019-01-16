Arkadaşını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP'te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.

GAZİANTEP'te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.



Çıksorut Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü karşılaşan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka'yı göğsünden bıçaklayarak, öldürdü.



Kaçan Erdem Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı arkadaşı İ.Ç.'nin evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Erdem Ç. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



- Gaziantep

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş, EY Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Marcao'yu Galatasaray'a Satan Chaves, Erdem Şen'i Transfer Etti

Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı