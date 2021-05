Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde farklı zamanlarda aynı kızı seven iki arkadaşın kavgasında, Salih Can Çetin'i bıçaklayarak öldürme suçundan gözaltına alınan Deniz Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs gecesi, Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol içen Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı Deniz Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Deniz Ö., yanında bulunan bıçak ile Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakladı. Çetin, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Çetin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından cinayet şüphelisi Deniz Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelinin ifadesinde, arkadaşıyla farklı tarihlerde beraber oldukları kız arkadaş yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu yüzden işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Deniz Ö. adliyeye sevk edildi. Deniz Ö. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR