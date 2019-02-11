Arkadaşını Öldüren Zanlı, Elinde Tüfekle Sokaklarda Dolaşmış
2 gün önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan Serkan Kınalı'yı (34), pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aytekin Paşa'nın (40), olaydan önce elinde av tüfeğiyle sokaklarda dolaştığı güvenlik kameraları görüntüleriyle ortaya çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan Serkan Kınalı
'yı (34), pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aytekin Paşa'nın (40), olaydan önce elinde av tüfeğiyle sokaklarda dolaştığı güvenlik kameraları görüntüleriyle ortaya çıktı.
Malkara'da eğlence mekanı işleten Aytekin Paşa, Perşembe akşamı Hacıevhat Mahallesi Mutlu Sokak üzerinde Serkan Kınalı'yı pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, Malkara Polisi tarafından evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Paşa, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık ve mahkemede de susma hakkını kullanarak, ifade vermedi. Aytekin Paşa tutuklanarak cezaevine konuldu.
ELİNDE TÜFEKLE GÜVENLİK KAMERASINDA
Aytekin Paşa'nın cinayetten yaklaşık 2,5 saat önce elinde pompalı tüfek ile sokaklarda yürüdüğü, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Saat 18.14 sıralarında güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, cinayette kullandığı tüfekle vatandaşların yanından geçiyor. Paşa'nın bu sırada Serkan Kınalı'yı aradığı, saat 20.45 sıralarında da Mutlu Sokak üzerinde bulup, öldürdüğü belirtildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:32 Kaynak: DHA
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